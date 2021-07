에누리 가격비교, 여름 맞이 이벤트…최대 65% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 가격비교 사이트 에누리 가격비교는 여름 맞이 이벤트 '시원함에-누리다'를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲무더운 여름, 극복권 이벤트 ▲구매 응모 이벤트 ▲인기상품 타임특가 등 총 3가지가 마련됐으며 다음달 8일까지 진행한다.

무더운 여름, 극복권 이벤트는 행사기간 동안 에누리 가격비교 웹과 앱으로 접속해 게임에 참여하면 추첨을 통해 미니 제습기 에이비아 AVIA DE100, 오아 디지털 LED 체중계, 던킨도너츠의 아메리카노와 먼치킨 등으로 교환 가능한 e머니를 제공한다.

구매 응모 이벤트는 에누리 앱을 통해 무더위 극복 아이템을 구매하고 이벤트 페이지에 응모한 고객을 대상으로 애플워치SE(40mm), KFC 핫크리스피치킨, 배스킨라빈스 샤인머스캣 말랑 블렌디드 등 다양한 경품을 추첨을 통해 증정한다.

매주 수요일 오후 2시에는 최대 65%까지 할인된 인기 상품 타임특가 행사도 열린다. 7일에는 카카오프렌즈 썸머 데일리 선풍기, 14일에는 에프킬라 매트 슬림 훈증기, 21일에는 카모메 투인원 눈꽃 빙삭기, 28일에는 1초완성 원터치 사각 모기장을 각각 할인된 가격에 선착순 판매한다.

에누리 가격비교 관계자는 “이번 여름 맞이 이벤트를 통해 즐겁고 재미있는 쇼핑이 되기를 바란다”며 “앞으로도 고객이 만족할 수 있는 다양한 프로모션을 지속적으로 마련해 제공할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr