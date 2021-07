"이스라엘, 韓에 화이자 백신 70만회분 제공"

9~10월에 동일 분량 가져갈 예정

[아시아경제 조현의 기자] 이스라엘이 화이자의 코로나19 백신 70만회분을 한국에 제공한다. 이스라엘이 잔여분 중 일부를 전달하면 한국이 추후 공급받는 화이자 백신을 갚는 방식이다.

나프탈리 베넷 이스라엘 총리는 6일(현지시간) 한국과 맺은 계약 내용을 발표하면서 "백신 확보를 보장하는 '윈윈' 계약을 체결했다"고 말했다고 현지 언론 하레츠와 예루살렘포스트 등이 전했다.

이스라엘은 조만간 한국에 백신을 전달하기 시작해 이달 말까지 완료할 예정이다. 하레츠는 "이스라엘은 한국으로부터 오는 9~10월 같은 양의 화이자 백신을 돌려받을 예정"이라고 밝혔다.

이번 계약은 알버트 불라 화이자 대표(CEO)의 도움으로 진행된 것으로 전해졌다. 베넷 총리는 "이스라엘을 사랑하는 따뜻한 유대인 불라 대표의 도움에 감사한다"고 말했다.

앞서 지난달 팔레스타인 자치정부(PA)는 이스라엘의 잔여 백신 100만회분을 받기로 했다가 자체 기준에 맞지 않다면서 거부했다. 이에 이스라엘은 영국, 체코 등과도 백신 스와프 협의를 진행했고 한국이 최종적으로 대상국이 됐다.

공급 물량이 100만회분에서 70만회분으로 줄어든 것은 이스라엘이 12~15세 접종을 위한 보유분을 충분히 비축해두길 원했기 때문이라고 하레츠는 전했다. 이스라엘은 최근 델타 변이 확산에 대응하기 위해 12~15세 접종에 주력하고 있다.

