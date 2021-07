광진구, 아동학대 전담의료기관 건국대 병원 지정

아동학대 피해자에 대한 신속하고 전문적인 의료서비스 제공... 아동학대 신고 접수 단계에서부터 의료서비스 연계까지 대응체계 구축

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 아동학대 전담의료기관으로 건국대 병원을 지정했다.

이 사업은 의료적 검사·치료가 필요한 학대피해아동에 대해 신속하고 전문적인 의료서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

이에 따라 아동학대전담공무원 또는 경찰이 피해아동에 대해 건국대 병원에 진료 의뢰 시 응급의학과, 소아청소년과, 정신건강의학과 등에서 통합적인 검사·치료가 가능하다.

또 진단서류 및 의학적 소견이 필요할 경우 발급 받을 수 있다.

한편 구는 지난해 10월1일 부터 24시간 아동학대 신고접수 및 조사체계를 구축, 올 1월1일 아동보호팀을 신설했다.

김선갑 구청장은 “아동학대와 관련, 신고접수 및 출동 단계에서 부터 의료서비스 연계까지 신속한 조치를 통해 학대아동을 적극적으로 보호하는데 앞장서겠다”고 말했다.

