대구국제뮤지컬페스티벌, 초대형 갈라콘서트로 폐막 … 황희 장관 참석

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 18일간 대구를 뜨겁게 달궜던 '제15회 대구국제뮤지컬페스티벌'(DIMF)이 5일 저녁 7시 대구오페라하우스에서 초대형 뮤지컬 갈라콘서트로 막을 내렸다.

'폐막 콘서트'는 축제 참가 작품과 개인에 대한 시상, 국내 정상의 뮤지컬 배우와 DIMF가 발굴한 차세대 뮤지컬 스타가 함께하는 뮤지컬 갈라콘서트 형태로 진행됐다.

이날 행사는 '네이버TV'와 글로벌 공연중계 플랫폼인 '메타씨어터'를 통해 전 세계 147개국으로 동시 생중계됐다. 폐막 콘서트에는 권영진 대구시장과 황희 문화체육관광부 장관을 비롯해 김승수·강대식 국회의원 등도 참석했다.

콘서트에 앞서 황희 문체부 장관과 김승수·강대식 국회의원은 권 시장과 함께 문화관광해설사 도움을 받으며 삼성경제 신화도보길을 둘러봤다.

삼성경제 신화도보길은 지난 2016년 말 옛 제일모직 부지에 자리잡은 삼성창조캠퍼스 일대로, 현재는 대부분 아파트 단지로 변모했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr