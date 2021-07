통영시, 그린 리모델링 사업 완료 … 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 통영시는 국공립 충무어린이집 그린 리모델링 공사가 마무리돼 에너지효율을 높이고 보육환경도 크게 개선됐다고 5일 밝혔다.

그린 리모델링 사업은 준공 후 15년 이상이 지난 취약계층이 이용하는 노후 공공건축물을 리모델링해 실내 환경을 개선하는 사업이다.

시는 작년 8월 국토교통부 공모사업에 관내 도남사회복지관어린이집, 충무어린이집이 선정돼 국·도비 보조금 약 4억 9000만원을 확보했다.

올해 1월 '경남 공공건축물 그린 리모델링 1호' 도남사회복지관 준공에 이어 이번에 국공립 충무어린이집 공사가 마무리돼 사업을 완료했다.

충무어린이집은 1990년에 준공된 후 시설 노후화로 에너지 효율이 크게 저하되고 건축물의 안전과 보육환경에 대한 학부모의 우려가 컸으나, 이번 사업의 결실로 열 손실 없이 언제나 깨끗한 공기가 감도는 쾌적한 어린이집으로 재탄생했다.

어린이집 재원생의 한 학부모는 "실내 환경에 민감한 우리 아이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있게 되어 기쁘다"라며 소감을 말했다.

한편 시는 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 만들기 위해 국공립 보육시설 확충으로 국공립 이용률 30%로 도내 시부 1위를 차지하고 있으며, 지속적인 확충을 통해 아이와 부모가 행복한 도시 통영을 만들어 나갈 계획이다.

