[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능 활용 마케팅 기업인 ‘소셜포스트’가 5일 동의대에 대학발전기금 1000만원을 쾌척했다.

이의정 대표는 5일 오전 11시 동의대를 방문해 한수환 총장에게 발전기금을 전달했다.

발전기금은 산업ICT기술공학전공 학생을 위한 장학금으로 쓰인다.

이날 전달식에는 동의대학교 한수환 총장과 이홍배 대외협력처장, 이임건 산학협력단장, 산업ICT기술공학 김성희 교수 등이 참석했다.

소셜포스트는 올해 ‘인공지능을 이용한 광고주 및 1인 마케터 매칭 시스템’ 특허를 등록했다. 이의정 대표는 현재 동의대 대학원 인공지능학과에 재학 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr