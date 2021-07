경남·부산 의회 민주당 대표단 정책간담회

부울경 메가시티 조성 등 주요 현안 협력 논의

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회 더불어민주당 원내대표단은 5일 경남도의회에서 부산시의회 민주당 원내 대표단과 정책 간담회를 했다.

이번 정책 간담회에는 경남도의회에서 더불어민주당 빈지태 대표의원을 비롯한 성연석 부대표, 성동은 부대표, 김성갑 정책위원장·김경영 대변인이 참석했다.

부산시의회에서는 조철호 대표의원을 비롯해 박민성 부대표 등 더불어민주당 대표단 6명이 참석한 가운데 부울경 메가시티 구축 등 경남·부산 간 현안에 대한 정책간담회를 했다.

부산시의회 조철호 대표의원은 "동남권 메가시티 구축 및 공감대 형성을 위해 양 의회가 함께 소통하고 협력해야 한다"며 더불어민주당 대표단 간에 정기적인 상호교류를 제안했다.

경남도의회 빈지태 대표의원은 "수도권 집중화에 대응해 대한민국의 새로운 성장동력이 될 부울경 메가시티 구축을 촉진하고 국가균형발전 및 지역발전방안 모색을 위해 양 의회가 긴밀히 협력하자"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr