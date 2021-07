박범계 "尹 가족·측근 수사지휘, 중앙지검장에게 맡기는 쪽으로 검토"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장의 가족 및 측근의 비위 수사에 대한 지휘권을 검찰총장이 아닌 서울중앙지검장에게 맡기는 방향으로 검토하고 있다고 밝혔다.

박 장관은 5일 법무부 과천청사로 출근하면서 "자율성·책임성 측면에서 서울중앙지검장에게 맡기는 기조하에 검토 중"이라며 "아직 결정한 바는 없다. 특정한 인물에 대한 지휘 배제는 아니다"라고 밝혔다.

윤 총장의 가족 및 측근들이 연루된 사건들 다수를 서울중앙지검이 맡아 수사하고 있다. 수사지휘는 이정수 서울중앙지검장이 맡고 있다. 김오수 검찰총장은 배제돼 취임 후 한번도 관련 보고도 받지 못한 것으로 전해졌다. 추미애 전 법무부 장관이 내린 지시가 계속 유효하게 적용되고 있어서다. 추 전 장관은 지난해 10월 윤 전 총장이 현직일 당시 그의 가족·측근 의혹에 대한 대검찰청의 수사지휘를 배제했다.

박 장관의 이날 발언은 이와 같은 현행 체제가 그대로 유지돼야 한다는 뜻으로 풀이된다.

박 장관은 또 고위공직자범죄수사처(공수처)가 법무부와 대검찰청에 윤 전 총장 감찰 자료를 요청했지만 거부당했다는 언론 보도에 대해서 "제출해달라는 공문도 보고 전례도 따져보고 다시 한 번 검토해봐야겠다"고 말했다.

이어 이성윤 서울고검장의 공소장 유출 경위를 놓고 대검이 진행 중인 감찰에 대해서는 "신속하게 진행되는 것 같지 않다"며 "막바지 단계라고 알고 있는데, 대검에서 빨리 결론을 냈으면 좋겠다"고 했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr