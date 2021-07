[아시아경제 박소연 기자] 금강공업 금강공업 014280 | 코스피 증권정보 현재가 9,220 전일대비 360 등락률 +4.06% 거래량 1,918,389 전일가 8,860 2021.07.05 09:22 장중(20분지연) 관련기사 금강공업, 620억원 규모 유형자산 처분【부자네 “올 것이 왔다”6월17일 DSR본격도입 확정/ 4년 월0.3%대로 빨리 갈아타세요 】【주식자금만 10년 대박 5년 고정금리 / 독점 판매 / 예약부터 / 5월 한도 소진 】 close 이 장초반 강세다.

금강공업은 5일 오전 9시2분 기준 유가증권 시장에서 전 거래일보다 1340원(15.12%) 오른 1만200원에 거래되고 있다.

금강공업은 시가총액 3005억원, 시가총액순위 559위다. 상장주식수는 2917만5435주다. 액면가는 1주당 1000원이다.

금강공업은 최재형 관련주로 꼽힌다.

이성오 사외이사가 최 원장과 서울대 법대 동문으로 알려졌다. 배관용, 구조용 강관 제조 및 판매, 폼웍시스템(알루미늄폼, 갱폼, 유로폼, 특수폼) 제조, 배합사료, 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr