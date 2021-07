日 시즈오카현 폭우 산사태로 20명 실종(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 일본 시즈오카현에서 폭우로 인한 산사태가 발생해 약 20명이 실종됐다.

3일 NHK 등 일본 언론에 따르면 요코하마와 인접한 시즈오카현 아타미시 아즈산에서 이날 오전 10시30분께 산사태가 발생해 주택 10채 이상이 떠내려가면서 20명 정도가 행방불명됐다.

경찰과 소방대, 자위대가 구조 작업을 벌이는 가운데 실종자로 추정된 2명이 심폐정지 상태로 발견됐다.

산사태로 긴급 대피한 주민은 약 180명에 달한다. 피해 주택은 100~300채고 병원으로 이송된 부상자는 2명이다.

일본에선 활발해진 장마 전선의 영향으로 이날 오전 10시까지 이틀 동안 시즈오카현과 가나가와현, 지바현 등 태평양 연안 지역을 중심으로 최대 400~500㎜의 폭우가 쏟아졌다.

가와카쓰 헤이타 시즈오카현 지사는 이날 기자회견에서 뒤늦은 경계 수위 상향에 대해 "결과적으로 (잘못이) 전혀 없다고 말할 수 없다"고 말했다.

가와카쓰 지사는 산사태 원인에 대해서는 "폭우가 오래 지속된 것과 지반이 약해진 것 등 다양한 요인이 겹쳤다"고 밝혔다.

장마전선이 태평양 연안에 정체되면서 폭우가 쏟아지자 도쿄와 오사카를 오가는 도카이 신칸센의 운행이 일시 중단되기도 했다.

일본 정부는 이날 오후 5시 폭우 피해 대책을 논의하는 관계 각료 회의를 열었다. 일본 정부는 총리관저 위기관리센터에 대책실도 설치했다.

회의를 주재한 스가 요시히데 총리는 추가로 비가 내릴 가능성을 언급하며 최대한 경계할 것을 관계 각료들에게 주문했다.

또 지방자치단체와 연계해 피해 상황 파악과 응급 대책에 전력을 다하라고 지시했다.

스가 총리는 또한 지자체의 피난 정보에 충분히 주의를 기울여 신속히 생명을 지키는 행동을 해달라고 당부했다.

