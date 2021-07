[아시아경제 이진경 기자] 독도가 우리 땅이라는 수많은 기록과 증거가 있지만 일본은 오랜시간 이를 무시한채 독도의 영유권에 대해 억지스러운 주장을 펼치며 분쟁을 일으키고 독도를 빼앗으려 하고 있다. 일본이 유독 독도에 대해 집착하는 이유는 무엇일까? 이런 분쟁은 언제부터 시작되었을까? 사실과 다른 그들의 주장을 따져보고, 독도가 우리땅이라는 명확한 증거도 같이 알아보자.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr