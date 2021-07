[포토]오승록 노원구청장, 석계역 문화공원 개장식 참석

[아시아경제 박종일 기자]오승록 노원구청장은 2일 오후 3시30분 석계역 문화공원 개장식에 참석했다.

구는 3900㎡ 규모의 노후화된 기존 석계역 광장(월계동 47-45)을 2021년2~2021년6월 정비사업을 실시하고 이날 개장식을 가졌다.

그늘목 식재, 장식화단, 분수연못 등을 새롭게 설치해 주민들이 힐링할 수 있도록 했다.

또 다목적 운동기구 및 아동청소년들이 뛰어놀 수 있는 에어점핑돔을 설치해 아동부터 어른까지 생활체육을 즐길 수 있는 공간도 마련했다.

마지막으로 기존의 무대방향을 조정하고 객석을 잔디마당으로 바꿔 공간효율성을 높였다.

이날 행사는 코로나19 방역을 준수하며 소규모로 진행했다. 오승록 구청장을 비롯 국회의원, 시구의원과 인근 지역주민들이 참석한 가운데 경과보고, 축사, 테이프 컷팅, 시설 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “코로나19로 지친 마음을 가까운 공원에 나와 위로받길 바란다”면서 “무엇보다 아이들과 학부모들이 함께 안전하고 즐겁게 즐길 공간으로 재탄생한 것 같아 매우 기쁘다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr