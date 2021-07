[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천청소년문화의집이 3일부터 13일까지 청소년 바리스타 2급 자격 취득과정의 2차 수강생 16명을 선착순으로 모집한다고 2일 밝혔다.

이번 과정은 9월 26일까지 12회기 과정으로 청소년 휴카페 화&경에서 수업을 진행할 예정이다.

수강생은 커피 관련 기본 지식, 커피 추출법, 에스프레소 추출, 카푸치노 추출 등을 교육 받은 후 필기시험과 실기시험에 응시한다.

올해로 5년째 진행 중인 바리스타 자격취득과정은 매년 30명 이상의 청소년들에게 교육비와 검정료를 지원하며 90% 이상의 높은 합격률을 보이고 있다.

실제로 올해 3월에 진행한 1차 교육에서도 13명의 청소년 바리스타를 배출했다.

더욱 자세한 내용은 사천청소년문화의집으로 문의하면 된다.

