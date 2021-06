게이츠재단, 양성평등에 21억달러 투자

[아시아경제 조유진 기자] 빌 앤드 멀린다 게이츠 재단이 성평등 증진에 5년간 21억달러(약 2조3700억원)를 투자한다고 30일(현지시간) 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 이 금액은 재단 창립 20년 간 단일 사업으로 투입한 가장 많은 금액이라고 전했다.

연간 4억2000만달러에 달하는 이 기금은 여성 교육과 금융서비스 지원, 피임 접근성 향상, 의료·법조·경제계에서 여성의 고위직 진출을 돕는데 쓰일 예정이다.

성평등은 소아마비 퇴치, 코로나19 백신 개발 등과 함께 재단의 역점 사업이다.

이 저널은 남편인 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자에 이혼소송을 제기한 멀린다 프렌치 게이츠가 오랫동안 헌신해 왔던 사업을 현실화했다고 평가했다.

멀린다는 이날 프랑스 파리에서 유엔여성기구 주최로 열리는 베이징행동강령 채택 25주년 행사에서 이런 구상을 공표했다.

그는 "세계는 수십년간 성평등을 달성하기 위해 싸웠으나 진전 속도는 느렸다"며 특히 코로나19 대유행으로 여성의 실직이 남성 보다 2배 더 많았다는 점에서 "주로 여성들에 대한 경제 불황을 일으켰다"고 말했다.

마크 수즈먼 게이츠재단 최고경영자(CEO)는 WSJ과의 인터뷰에서 재단의 성평등 활동을 멀린다가 주도하기는 하지만 "빌 게이츠도 매우 깊숙이 관여했다"고 전했다.

WSJ에 따르면 빌 게이츠는 수년간 성평등에 재단의 자금을 투입하는 데 의구심을 나타냈던 것으로 전해졌다. 그러나 빌 게이츠도 이날 성명에서 "성평등을 우선순위에 놓는 것은 옳은 일"이라며 지지 의사를 밝혔다.

