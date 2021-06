“대학에 든든한 후견인 되겠다” 학교법인 감리교학원 유영완 이사장 취임예배

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “목원대의 발전을 이끌어 가는 든든한 후견인 되겠다.” 학교법인 감리교학원 유영완 이사장의 일성(一聲)이다.

30일 목원대에 따르면 이날 유 이사장은 목원대 채플에서 취임 감사예배를 갖고 본격적으로 이사장 업무를 시작했다.

취임 감사예배에는 기독교대한감리회 이철 감독회장과 이기복 감독(하늘문교회), 박명홍 감독(군자중앙교회), 목원대 권혁대 총장 등이 참석했다.

유 이사장은 “이사장 직위에 부담을 갖고 모든 정성을 다해 목원대가 온 세상에 거룩한 빛을 발해 ‘진리·사랑·봉사’를 실천하는 자랑스럽고 멋진 대학이 될 수 있도록 노력하겠다”고 취임사를 갈음했다.

목원대 권혁대 총장은 “위대한 사람은 자신의 비전을 통해 약한 것을 강하게 만들고 난관을 승리로 이끈다”며 “유 이사장은 그런 사람 중 한명으로 앞으로 목원대의 발전을 이끌어 주기에 합당한 분”이라고 치켜세웠다.

한편 학교법인 감기교학원은 지난 16일 이사회를 열어 유 이사장을 ‘제28대 이사장’으로 선임했다. 유 이사장의 임기는 오는 2025년 5월까지다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr