산청군, 군정발전 국민 아이디어 공모 … 관광·인구·코로나 극복

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 지역발전을 위한 다양한 의견을 발굴하는 ‘2021 국민 아이디어 공모전’을 실시한다.

30일 군에 따르면 7월1일부터 28일까지 주요 관광지 관광객 유치방안, 인구 늘리기 시책 발굴, 코로나19 위기 극복 방안을 주제로 아이디어 공모를 추진한다.

대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며 산청군 발전을 위한 분야라면 어떤 아이디어든 제안할 수 있다.

공모전 심사는 지난 1년간 국민신문고를 통해 채택된 제안을 포함해 진행된다. 1·2차로 진행되는 공정한 심사를 거쳐 채택·시상할 예정이다.

심사 결과 등급에 해당하는 제안이 없는 경우 일부 미선정될 수 있고 동점자의 경우 추가로 시상하게 된다.

군 관계자는 “이번 아이디어 공모에 더욱 많은 국민이 참여해 함께 만드는 명품 산청을 실현하고 같이 누리는 행복 산청을 구현할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr