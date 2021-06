건산연 "올해 집값 상승률 5.5%…지난해보다 더 올라"

올해 전국의 집값 상승률이 5.5%를 기록하며 지난해 상승률(5.4%)을 넘어서고, 전셋값 또한 지난해보다 오름폭이 커질 것이라는 전망이 나왔다.

한국건설산업연구원(건산연)은 30일 오후 서울 강남구 논현동 건설회관에서 열린 '2021년 하반기 건설·주택경기 전망 세미나'에서 하반기 전국의 주택 매매가격이 1.5% 상승할 것이라면서 이같이 밝혔다.

건산연은 "수도권 주택가격은 1.6% 오르고, 지방은 1.3% 상승할 것"이라고 예상했다.

연간 상승률로 보면 전국이 올해 5.5% 올라 지난해 상승률(5.4%)을 넘어설 것으로 전망됐다.

수도권은 작년과 마찬가지로 6.5% 상승하고, 지방은 4.4%로 작년(4.3%)보다 상승 폭이 커질 것으로 예상됐다.

건산연은 "정부의 강력한 수요 억제책과 공급 신호에도 집값 상승에 대한 기대가 여전하고 주택 공급에 대한 불안감이 가시지 않아 수요 우위가 여전하다"고 진단했다.

김성환 건산연 부연구위원은 "역대급 유동성이 수년간 자산으로 집중되면서 집값이 고점에 있는 것은 분명하다"면서도 "매도인 입장에서는 시장에 매물을 내놓을 유인이 줄어들었고, 다주택자 비율이나 증여거래 추이를 볼 때 수요보다 매물이 적은 상태가 지속될 것으로 보인다"고 말했다.

임대차 3법 시행에 따른 전세 매물 잠김 효과로 전국 전셋값은 하반기에도 2.3% 오를 것으로 예측됐다.

연간 기준으로 보면 올해 전셋값 상승률은 5.0%로, 지난해(4.6%)보다 오름폭이 커질 것이라고 건산연은 전망했다.

