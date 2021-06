[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 ‘제18회 지역신문의 날’ 기념식에서 행정대상을 수상했다.

이번 수상은 지역 발전에 이바지한 공로를 평가해 시상한 것으로, 채 구청장은 탁월한 행정역량과 청렴한 구정 운영에 높은 평가를 받아 행정대상 수상자로 선정됐다.

채현일 구청장은 “이번 수상은 구정 운영에 함께 힘써주시고 협조해주신 구민의 지지와 응원 덕분”이라며“앞으로도 지역 발전을 위한 행정 정책 발굴에 더욱 노력하겠다”고 전했다.

