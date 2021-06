쿠팡 "덕평1리 주민 대상 출장 건강검진…7월 2일부터 사흘간"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 물류센터 화재가 발생했던 덕평1리 주민들에게 건강검진과 의료진 상담 서비스를 제공한다고 30일 밝혔다.

쿠팡은 아주대학교의료원 건강증진센터와 협력해 다음달 2, 3일과 5일 사흘에 걸쳐 덕평1리 주민을 대상으로 출장건강검진을 진행할 예정이다. 주민들은 오전 8시30분부터 오후 4시까지 덕평1리 다목적회관에서 검진을 받을 수 있다.

건강검진 서비스를 통해 주민들은 화재로 인한 건강상의 영향뿐만 아니라 자신의 전반적 건강상태를 알 수 있다. 검진 결과에 대해서는 전문 의료진으로부터 개별 건강상담을 받게 된다.

검진 결과는 우편으로 개별 발송 예정이다. 다음달 20일과 21일 이틀간 의료진의 대면 상담을 통해 자세한 내용을 안내받을 수 있다.

쿠팡 관계자는 "주민들이 하루 빨리 일상을 되찾을 수 있도록 최선의 지원을 제공하기 위한 노력의 일환으로 주민들께 전문 의료진의 출장건강검진 서비스를 제공하기로 했다"고 말했다.

