◇승진

▶4급 지방서기관 ▲보건소장 직무대리 윤상식

▶5급 지방사무관 ▲소통정책실장 한승원 ▲산림공원과장 박덕진 ▲안전재난과장 직무대리 이재관 ▲빛가람동장 직무대리 양철수 ▲총무과 손선

◇전보

▶4급 지방서기관 ▲농업기술센터소장 이재승 ▲의회사무국장 김영식

▶5급 지방사무관 ▲시민봉사과장 김인자 ▲역사관광과장 이춘형 ▲건설과장 우홀민 ▲청소자원과장 김영백 ▲상하수도과장 강용곤 ▲의회사무국 전문위원 김민석 ▲보건위생과장 박근구 ▲건강증진과장 황덕연 ▲세지면장 이경식 ▲반남면장 김은화 ▲공산면장 노부기 ▲동강면장 송영용 ▲산포면장 정현민 ▲봉황면장 손민식 ▲영강동장 나명수 ▲성북동장 박향 ▲이창동장 김미령

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr