경남도, 7월부터 찾아가는 도민안전교실 본격 운영

교육 대상별 맞춤형 교육 진행으로 안전사고 예방

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 7월부터 '찾아가는 도민 안전 교실'을 운영한다.

'찾아가는 도민 안전 교실'은 재난 및 안전사고에 취약한 계층을 대상으로 하는 생활안전 교육사업이다.

올해는 노인 여가시설이나 장애인 직업재활시설뿐만 아니라 어린이 이용시설의 종사자들도 교육 대상에 포함했다.

안전 교육은 시설별 특성을 고려해 맞춤형으로 진행할 방침이다.

사회복지시설, 장애인 생활시설 등 거주 시설은 시설관리자, 보호자도 참여해 화재 또는 지진 발생 시 대처 요령 등 실습 위주로 운영한다.

노인 여가시설, 경로당은 치매 예방, 가정 안전사고 예방, 자살 예방 교육을 중점적으로 실시한다.

어린이 이용시설 종사자들에게는 심폐소생술, 응급처치를 교육할 예정이다.

찾아가는 도민 안전 교실 교육을 원하는 시설은 시·군청 안전총괄부서로 신청하면 된다.

