[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청은 30일 감사관실 소속 직원이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

이 직원은 지난 27일 수원 소재 헬스장을 방문한 뒤 28일 두통 등 증상을 보이자, 29일 출근하지 않고 보건소에서 진단 검사를 받은 뒤 이날 아침 양성 판정을 받았다.

직원이 방문한 헬스장에선 최근 코로나19 확진자가 나온 것으로 알려졌다.

이에 따라 경기교육청은 남부청사 건물을 일시 폐쇄하고, 필수 인력을 제외한 모든 직원을 귀가 조치 및 재택근무토록 조치했다.

또 남부청사 직원 680여명에 대한 진단 검사를 실시하기로 했다.

경기교육청 관계자는 "정확한 감염경로는 방역당국의 역학조사를 지켜봐야 한다"며 "추후 대응도 조사결과에 따를 것"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr