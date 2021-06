장성군립도서관 ‘성인 문화교실 프로그램’ 수강생 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자]=전남 장성군립도서관은 내달 12일부터 ‘하반기 성인 문화교실 프로그램’ 수강생을 모집한다고 30일 밝혔다.

이번 프로그램은 ▲1인 미디어 유튜브 크리에이터 되기 ▲나를 위한 가죽공예(생활소품 만들기) ▲정리수납전문가 ▲꽃차 소믈리에 등 총 7개의 하반기 성인 문화교실을 운영한다.

모집인원은 72명으로 대면과 비대면 수업을 병행했던 상반기와 달리 학습 효과를 높이기 위해 대면 강좌로 진행할 예정이다.

신청은 장성군립도서관 누리집을 통해 수강생을 모집 중이며 선착순 신청이다.

군 관계자는 “수강인원이 한정된 만큼 관심 있는 군민께서는 서둘러 신청해 주시길 바란다”며 “성인 강좌뿐만 아니라 다가올 여름방학을 이용한 어린이 강좌도 내실있게 운영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군은 지난 3월부터 이달까지 12주 동안 총 28개의 문화강좌를 운영해 330여명의 군민이 참여하는 등 높은 호응을 얻었다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr