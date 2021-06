"살아 있는 것 자체가 너무 힘들어" 고우리, 힘겹게 털어놓은 과거사 (연애도사)

[아시아경제 임주형 기자] 배우 고우리가 어린 시절 가정불화로 인해 심리적 고통을 겪은 일을 털어놨다.

29일 방송된 SBS 플러스 예능 프로그램 '연애도사'에 출연한 고우리는 사주도사로부터 "느낌이 정처 없고 명확한 목표나 지향점이 별로 없어 보인다"는 지적을 받자 "어릴 때부터 제 뜻대로 될 수 없는 환경에 살았기 때문에 그런 성격이 된 것 같다"고 답했다.

이어 "어쩔 수가 없었다"라며 "아주 어릴 때 부모님이 헤어지시면서 왔다 갔다 해야 되는 상황이 있었다. 초등학교도 다섯 군데 전학 다니고 그랬다"고 설명했다.

그러면서 "늘 유년 시절 항상 생각했던 게 친구들은 자기 목표, 꿈을 향해 달려가고 평범한 고민을 할 때 저는 너무 그런 고민을 할 수 없는 상황이었던 것"이라고 토로했다.

고우리는 "그런 고민을 하다보니 '어떻게 살아야 하지, '내가 뭘 결정해서 뭘 하나. 그렇게 안 되는데' 등 (생각을 하며) 살아온 것 같다"며 "무언가를 결정할 때도 '너 좋은 것 해' 이런 스타일인 것 같다"고 말했다.

이어 "제가 결정한 대로 뜻대로 되지 않는다는 것을 경험했기 때문에 끝맺음이 약한 게 아닐까 한다"고 했다.

어린 시절 겪은 심리적 고충에 대해 털어놓기도 했다. 그는 "살아 있는 것 자체가 너무 힘들었고 저를 돌봐줄 수 있는 사람, 마음을 헤아려주는 사람도 없었다"며 "숨만 쉬고 살아있는 느낌이었다. '나는 커서 뭐가 될까' 같은 생각을 정말 많이 했다"고 말했다.

다만 "요즘은 좋다는 얘기를 많이 한다"며 "지금의 제가 가장 좋다"고 덧붙였다.

