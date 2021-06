[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김희정이 매력적인 구릿빛 각선미를 자랑했다.

김희정은 최근 자신의 인스타그램에 "SUMMER IN PARADISE" 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 김희정은 호텔 수영장을 배경으로 몸매가 드러나는 수영복을 입고 다양한 포즈를 취하고 있다.

이에 팬들은 "수영장에 온 인어공주", "멋져요", "여전히 예뻐요" 등의 댓글을 남기며 감탄했다.

김희정은 최근 KBS2에서 방영한 드라마 '달이 뜨는 강'에 출연한 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr