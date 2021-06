에스티팜, 포스텍과 mRNA 백신 원액 생산 자문 연구협약 체결

2년간 포스텍 연구단 자문 받아 연구 진행

[아시아경제 김지희 기자] 에스티팜은 메신저 리보핵산(mRNA) 분자를 지질나노입자(LNP)로 캡슐화한 백신 원액의 대량생산을 위해 포스텍 지능형 미세유체 의약합성 연구단과 미세유체공학 기술을 적용한 LNP 구조체의 제조장치 및 공정기술 개발에 관한 자문 연구협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약에 따라 에스티팜은 향후 2년간 포스텍 연구단의 자문을 받아 연구를 진행한다. 결과물 및 지적재산권은 에스티팜과 포스텍 연구단이 공동 소유하게 되며, 연구기간 중 또는 만료 후 1년 내에는 동일한 연구활동이 제한된다.

연구책임자인 지능형 미세유체 의약합성 연구단의 김동표 단장은 포스텍 화학공학과 교수로, 미세유체 반응기 설계 및 제작, 화학공정 응용연구 분야의 세계적 권위자다. 미세유체공학 기술은 작은 공간에서 0.001~0.1초의 순간적인 자연확산 반응을 일으켜 물질을 균일하게 혼합하는 기술이다. 고순도 의약품 합성은 물론 최근 mRNA 백신 제조 분야 등에서 주목을 받고 있다.

mRNA 백신은 제조과정에서 안정성이 낮은 mRNA 분자를 LNP의 지질 보호막으로 캡슐화(코팅)하고, 보호막 내 균일한 상태로 분포시켜야 한다. LNP의 지질 보호막 안에 각종 구성 물질들이 고르게 분산되고 크기와 모양이 균질할 때, mRNA 약물의 효능이 최대화되고 부작용은 최소화되는 것으로 알려져 있다.

에스티팜은 향후 김동표 교수와 자문 연구를 통해 미세유체 반응기와 공정기술을 구축함으로써, 단기간 내 1억명 이상에 접종 가능한 분량의 mRNA 백신 원액을 생산할 수 있는 GMP기반의 대규모 생산 플랫폼을 신속 확보할 계획이다. 이와 함께 지질의 종류 및 조성 비율을 최적화하고 유기용매 사용을 최소화하는 친환경적인 원천기술도 확보할 계획이다.

에스티팜 관계자는 “이번 포스텍 연구단과의 자문 연구협약을 통해 mRNA가 지질과 균일하게 결합한 LNP 구조체의 대량생산을 목표로 에스티팜의 mRNA 원액 생산기술을 최적화할 예정”이라며 “미세유체공학 기술을 mRNA 코로나 백신 생산뿐만 아니라 포스트 코로나의 RNA 기반 항바이러스 및 항암백신, 개인맞춤형 정밀의약 분야에도 확대 적용하겠다"고 말했다.

