[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 28일 주영국대사에 김건 차관보를 임명했다.

미국과 중국에서 서기관으로 근무한 경력이 있는 김 대사는 2007년 북핵협상과장, 2013년 북미국 심의관, 2015년 북핵외교기획단장, 2016년 주밴쿠버 총영사 등을 역임했다.

주인도대사에는 장재복 공공외교대사가 임명됐다. 유엔 인권을 포함해 다자외교, 공공외교, 의전 등의 분야에서 경륜을 쌓았다.

주상트페테르부르크 총영사로는 영사 관련 전문성을 인정받은 변철환 전 재외동포영사기획관이 부임한다.

외교부 차관보에는 여승배 총리외교보좌관이 임명됐다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr