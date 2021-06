[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 마켓오 ‘톡’ 시리즈의 신제품 ‘오징어톡’을 출시했다고 28일 밝혔다. 지난해 출시한 마켓오 감자톡에 이어 새로운 라인업을 선보이는 것이다.

오징어톡은 감자 등으로 만든 얇고 길쭉한 스틱 모양에 오징어 원물을 넣어 구운 오징어의 감칠맛을 살린 제품이다. 간장과 버터 향을 더했다.

마켓오는 2008년 브랜드 론칭 이후 ‘리얼브라우니’, ‘리얼치즈칩’ 등 원재료 본연의 맛을 살린 제품을 출시했다. 지난해에는 밀가루를 첨가하지 않고 감자의 깊고 진한 풍미를 그대로 살린 마켓오 감자톡을 선보였다.

