[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆판타지오=종속회사 판타지오뮤직이 100억 원 규모의 신주 20만 주에 대해 주주배정 유상증자 결정

◆나노=60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆에스피시스템스=100억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆보라티알=엠지씨홀딩스 대상 20원 규모 금전대여 결정

◆매직마이크로=공시불이행, 공시번복으로 불성실공시법인 지정

◆아이진=오는 28일 무상증자 권리락 발생

◆지나인제약=최대주주 메디포럼에서 지나인인베스트먼트로 변경

