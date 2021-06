김해문화도시센터, ‘왕릉문화살롱’에서 공연할 프로그램 공모 … 28~30일 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해문화재단 문화도시센터는 문화도시 페스티벌 ‘왕릉문화살롱’에 참여할 공연 프로그램을 28일부터 30일까지 공모한다고 22일 밝혔다.



이번 공모는 문화도시 사업의 거점 공간인 ‘미래하우스(김해한옥체험관)’에서 열릴 공연을 발굴하기 위함으로, 기획력과 실행력을 갖춘 김해 지역 문화예술 전문단체면 어디든 신청할 수 있다.

음악, 전통, 무용, 연극, 뮤지컬 등 장르와 관계없이 지원할 수 있다.

공모는 1차 서류심사, 2차 대면 심사 과정을 거쳐 프로그램을 최종 선정하게 된다.

최대 10건의 프로그램을 선정할 예정이며, 선정된 공연은 최소 100만원에서 최대 500만원까지 지원받게 된다.

신청은 문화도시김해 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후 문화도시센터 담당자 이메일로 접수하면 된다.

더욱 자세한 사항은 문화도시센터로 문의하면 된다.

김해문화도시센터 관계자는 “미래하우스가 시민에게 친근한 문화공간으로 인식되는 계기를 마련하기 위해 사업을 기획했다”며 “참신한 아이디어와 예술성을 갖춘 지역 문화단체들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr