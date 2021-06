G9, ‘해외 명품직구’ 프로모션…"매일 최대 10만원 할인"

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 오는 30일까지 ‘해외 명품직구’ 프로모션을 열고 구찌, 프라다, 마르니, 버버리 등 인기 명품 잡화를 할인가에 판매한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 최근 명품 수요가 지속적으로 늘어나고 있는 것을 반영해 명품을 취급하는 해외 구매대행 업체 및 해외 현지 업체들과 함께 마련했다. 명품 잡화는 약 2400여종을 선보인다. 전 품목 관부가세 포함가에 선보이며 무료배송 한다.

카드사 할인 쿠폰도 제공한다. 최대 10만원까지 할인되는 7% 쿠폰으로 NH카드를 비롯해 간편결제서비스 스마일페이로 등록한 KB카드, 삼성카드 전용 쿠폰 등 총 3종을 선보인다. 각 쿠폰은 ID당 매일 1회씩 제공한다.

G9 관계자는 “코로나로 인한 보상소비로 명품에 대한 고객 관심이 증가해 현지 직구업체 및 구매대행업체와 함께 이번 프로모션을 준비했다”며 “믿을 수 있는 판매자를 선정해 진행하는 만큼 집에서 편하게 명품 패션잡화 쇼핑을 즐길 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

