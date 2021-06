[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군이 칠원삼거리 회전교차로 설치 공사에 박차를 가하고 있다.

기존 신호 교차로인 칠원삼거리의 지체 시간 감소 및 교통안전 수준 향상을 위해 추진 중이며 애초 5월 초에 착공했으나 원자잿값 상승 등으로 철근 수급에 어려움을 겪어 공사가 늦어졌다.

최근 공사에 필요한 철근을 확보해 본격적으로 공사를 시작할 수 있게 됐다고 군은 밝혔다.

칠원삼거리는 구 국도 5호선(현 군도 13호)과 칠원 시가지 방향 도시계획도로가 교차하는 지점이다.

4차선 도로 차량의 고속 주행 및 신호 대기 시간이 길어 교차로에 대한 개선 요구가 높았다.

올해 11월 회전교차로가 준공되면 불필요한 대기시간이 획기적으로 줄어 차량 흐름이 원활해지고 칠원 시가지로의 접근성이 좋아질 전망이다.

