△이대희 하이투자증권 전무 형제상

이용희씨 별세. 이대희(하이투자증권 전무)씨 형제상= 20일 오후 3시, 경북 영천시 국화원 전문장례식장 203호, 발인 22일 오전. 054-331-4444

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr