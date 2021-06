[신간안내]'까라마조프 형제들' 外

'사지 않고 삽니다'·'돈의 역사는 되풀이된다'

◆까라마조프 형제들= 러시아 소도시의 지주 표도르 까라마조프가 살해돼 벌어지는 이야기. 인간 존재와 세계에 대한 탐구의 결정체다. 추리적 기법으로 범인 탐색과 심판의 과정을 생생히 그려내며 당대 러시아의 세계관을 극단까지 파헤친다. 저본 참조로 주석을 달고 러시아 정교 사제들의 설명까지 추가해 온전하게 이해할 수 있다.(도스또옙스끼 지음/홍대화 옮김/창비)

◆사지 않고 삽니다= 소비 트렌드와 기업 환경의 변화를 분석하며 구독경제가 성장한 배경과 특징을 알기 쉽게 설명한다. 국내외 성공 사례를 중심으로 구독 서비스가 제공하는 새로운 가치도 소개한다. 높은 안목과 까다로운 취향의 고객들을 만족시키고 침체한 시장에 활기가 될 비즈니스의 성공법칙을 제시한다.(정희선 지음/미래의창)

◆돈의 역사는 되풀이된다= 금리, 주가, 환율 등의 분석으로 돈의 흐름을 읽는 법을 알려준다. 최신 경제 데이터와 이슈의 쟁점을 분석해 실제 세상과 돈에 관한 정보도 통찰력 있게 담는다. 불확실성이 큰 코로나19와 저금리 시대에 어떤 길로 나가야 할지 뚜렷하게 가리킨다. "'황금알을 낳는 거위를 키우는' 농장주가 되어라."(홍춘욱 지음/포르체)

