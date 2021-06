창원시, '기후위기대응 시원한 보도' 조성

일반 아스콘보도 대비 10℃ 이상 낮아, 도시열섬현상 완화에 기여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 기후변화로 인한 폭염 일수 증가와 기상이변 등에 대응하고자 '기후위기대응 시원한 보도 조성 공사(쿨페이브먼트)'를 완료했다고 16일 밝혔다.

쿨페이브먼트는 기존 노후된 보도블록을 걷어내고 차열 기능이 있는 보도블록으로 시공해, 일반 아스콘보도에 비해 표면 온도를 10℃ 이상 낮추는 효과가 있다.

시공 장소는 성산구 상남분수광장 외연보도 및 마산합포구 현동초등학교 통학로 2개소이다.

공사 완료 후 대기 온도 25℃에서 시공 부분과 미시공한 부분을 비교 모니터링한 결과 12℃ 정도 차이가 나는 것을 확인했다.

이에 한여름 대기 온도가 30℃ 이상으로 올라갈 경우 더 많은 온도 차이가 날 것으로 기대하고 있다.

시는 기후변화적응 선도사업으로 쿨루프 공사 및 지원 사업, 쿨링포그시스템 설치, 쿨페이브먼트 공사를 해마다 실시하고 있다.

이정근 환경도시국장은 "올해 여름은 평년보다 대체로 더울 것으로 예상되는 만큼 조금이나마 시민들에게 시원한 보도가 도움이 되었으면 한다"고 말했다.

