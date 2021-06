부영주택, 안전보건경영시스템 'KOSHA-MS' 인증 전환

[아시아경제 류태민 기자] 부영주택이 지난달 25일 안전보건경영시스템 인증을 'KOSHA-MS'로 전환했다고 15일 밝혔다.

부영주택은 2019년 6월 ‘KOSHA 18001’ 인증을 취득해 운영해왔으며 새로운 규격에 맞춰 이번에 인증전환을 실시했다. ‘KOSHA 18001’ 인증을 보유한 종합건설사 중 앞장서 ‘KOSHA-MS’로 인증을 전환했다는 데 의미가 있다고 부영주택은 설명했다.

KOSHA-MS는 사업장이 안전보건 경영체제 구축을 위한 계획·지원·실행,·성과 평가·개선 체계를 갖추고 있다는 것을 증명하는 인증이다. 기존 안전보경경영시스템 인증인 ‘KOSHA 18001’에 국제표준인 ‘ISO 45001’를 반영해 기준이 더 엄격해졌다.

부영주택은 KOSHA-MS 인증을 얻기 위해 전국 모든 현장에 시스템 비계 설치를 의무화해 산업재해 가능성을 줄였다. 안전 관리자 정규직화에도 힘을 쏟고 있다.

최양환 부영주택 대표이사는 “안전사고는 기업의 사회적 책임으로 인식되고 있는 만큼 효율적인 시스템 구축 및 이해를 통한 철저한 안전관리가 이뤄져야한다”면서 “안전이 회사의 경쟁력임을 전 임직원이 인지해야한다”고 말했다.

