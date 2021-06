'제2차 국가측량 기본계획' 수립…5년간 1.2조 투자

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부 국토지리정보원은 향후 5년간의 국가 측량정책 기본방향을 제시하는 '제2차 국가측량기본계획(2021~2025)'을 수립했다고 14일 밝혔다.

국토부는 측량의 스마트화를 통한 안전하고 편리한 국토관리 실현을 비전으로 4대 추진전략과 12개 추진과제를 마련해 총 1조2000억원을 투자할 계획이다.

이번 계획은 한국판 뉴딜의 디지털 트윈국토를 실현할 수 있도록 측량 데이터를 양적, 질적으로 혁신하기 위한 정책 방향을 설정하기 위해 마련됐다.

계획에 따르면 우선 공공·민간 분야에서 요구하는 실시간 위치서비스 수요에 대응한다.

최근 스마트 건설, 자율주행차 등 국가 핵심 동력 사업의 추진과 스마트기기, 무인기기 사용증가로 고정밀 위치정보가 중요시 되는 만큼 우주측지기술(VLBI)를 활용해 국토 위치기준체계를 고도화한다.

또 스마트폰 기반의 새로운 위치보정 서비스와 멀티-GNSS 등 고정밀 위치정보 서비스를 다변화해 언제, 어디서, 누구나 실시간 GNSS 서비스를 이용할 수 있도록 할 예정이다.

GNSS(Global Navigation Satellite System)는 인공위성을 이용해 위치를 측정하는 시스템을 통칭하는 말로 미국, 러시아, 유럽, 중국 등에서 제공하는 위성항법시스템이다.

이와 함께 디지털 트윈국토, 스마트 건설, 자율주행차 등 미래 측량산업의 핵심 기반자료를 구축한다. 디지털 트윈국토와 미래 국토관리의 핵심 정보로 활용될 수 있도록 기존의 2차원 지도 중심의 데이터에서 3차원으로 측량 데이터를 확대하고 정밀도로지도와 디지털 지적과 같은 차세대 측량 데이터를 서비스한다.

새로운 측량기술과 수요변화에 따른 법·제도 개선과 다양한 분야와의 협력체계 구축을 통한 측량산업 생태계 활성화도 지원할 계획이다.

사공호상 국토부 국토지리정보원장은 "제2차 국가측량기본계획 수립을 계기로 고품질 측량 데이터를 통해 안전하고 편리한 디지털 국토관리를 실현하는 한편 한국형 뉴딜사업의 성공적 실현의 마중물이 되도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

