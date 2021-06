㈜희성산업 김제지점, 가축분 입상퇴비 특허 기술이전 계약

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] HS그룹 ㈜희성산업(대표이사 유태호) 김제지점은 지난 10일 전라북도농업기술원(원장 박경숙)과 가축분퇴비 입상퇴비 특허 2건에 대한 기술이전 계약식을 진행했다고 11일 밝혔다.

전북농업기술원은 도내 과잉 생산되는 가축분뇨를 해결하고자 경축순환 농업연구를 지난 2016년부터 계속 추진해 오고 있다.

그 결과 지난해에는 기존의 가축분퇴비(분상)의 질소, 인산, 칼륨의 성분을 벼 재배 맞춤형으로 개선, 입상화하는데 성공해 특허출원한 바 있다.

이번에 이전되는 전북농업기술원 특허기술은 ▲가축분퇴비와 동애등에분을 혼합한 벼 맞춤 입상퇴비 및 이의 제조방법 ▲가축분퇴비와 질소보강제를 혼합한 벼 맞춤 입상퇴비 및 이의 이의제조 방법 등 2건으로 가축분퇴비를 벼 생육에 적합하도록 비료성분을 보완한 것이다.

이앙전 20일에 한번만 살포하면 화학비료를 사용한 벼의 수량과 차이가 없었고, 쌀의 품질은 개선돼 편리하게 이용하게 할 수 있게 한 것이다.

본 기술 이전은 종전 바래봉 비료영농조합법인(남원)에 이은 두번째로, 지역적으로는 남원과 김제에 특허 기술을 이전하게 됨에 따라 가축분퇴비의 지역 균형적 소비와 편이성 확대를 통해 도내 가축분뇨 발생·생산·소비 선순환을 촉진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

유태호 대표이사는 “농업기술원과 협력해 양분 자원인 가축분퇴비를 영농현장에서 안전하고 편리하게 사용할수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr