영화관 입장 시 코로나19 백신 접종 증명서 제시하면 접종자 외 동반 1인까지 일반 관람료 절반 수준인 4000원에 영화 관람할 수 있어

[아시아경제 박종일 기자] 성북문화재단 아리랑시네센터는 6월9일부터 한 달간 코로나19 백신 접종자를 대상으로 입장료 할인 행사를 진행한다.

영화관 입장 시 코로나19 백신 접종 증명서를 제시하면 접종자 외 동반 1인까지 일반 관람료의 절반 수준인 4000원에 영화를 관람할 수 있다.

이 행사는 시민들의 백신 접종을 독려하고 전례 없는 위기를 겪고 있는 극장가에 활력을 불어넣기 위해 기획됐다.

백신 1차 접종자부터 할인이 적용되며, 행사는 7월11일까지 진행된다.

할인 행사에 대한 자세한 사항은 아리랑시네센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

