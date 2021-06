“광주 건물 붕괴 8명 중상자들, 가로수가 완충 작용한 듯”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 한 재개발지역 철거 중인 5층 건물이 무너지면서 시내버스를 덮쳐 17명의 사상자가 발생한 가운데 9명의 사망자는 모두 시내버스 앞쪽에 있던 승객으로 추정되고 있다.

이러한 이유 중 하나로 길가에 심어져 있던 아름드리 가로수가 완충 작용을 한 것으로 보인다.

10일 광주소방당국에 따르면 건물이 무너지면서 잔해물이 덮친 시내버스의 파손 정도를 보면 뒤쪽보다 앞쪽이 비교적 손상정도가 크다.

차량 블랙박스 녹화영상 등을 토대로 보면 버스 앞쪽에 있던 가로수가 건물 잔해가 덮칠 당시 완충작용을 한 것처럼 보인다는 게 소방의 설명이다.

소방당국은 이날 사고 현장을 찾은 김부겸 국무총리에게 현장 브리핑을 하면서 이같이 밝혔다.

소방관계자는 “여러 정황으로 볼 때 가로수가 완충작용을 했을 가능성이 있다는 말이지 정확한 것은 경찰과 국과수가 감식을 통해 밝혀낼 것”이라고 말했다.

한편 전날 오후 4시22분께 광주광역시 동구 학동 재개발지역에서 철거 중인 5층 건물이 무너졌다. 이 사고로 잔해물이 운림 54번 시내버스를 덮쳐 9명이 사망하고 8명이 중상을 입었다.

경찰과 소방, 국립과학수사연구원 등은 참사 현장에서 현장감식을 진행하고 있다.

