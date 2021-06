"야자수 아래서 여름휴가를" 해비치 호텔앤드리조트 제주, '북 유어 서머 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트 제주는 에메랄드빛 바다와 야자수 나무 등 이국적인 분위기에서 여름 휴가를 즐길 수 있는 '북 유어 서머(Book your Summer)' 패키지를 선보인다고 10일 밝혔다. 7월16일부터 8월31일까지 투숙 시 이용 가능한 패키지로 호텔은 2인, 리조트는 4인 기준 혜택이 담겼다.

패키지에는 바다를 바라보며 물놀이를 즐길 수 있는 수영장 이용과 함께 데이베드 3시간 이용 혜택이 포함됐다. 치킨과 생맥주 2잔 세트가 제공돼 물놀이 후 즐길 수 있다. 여름철 휴가지에서 실용적으로 사용할 수 있는 비치백 1개도 선물로 증정한다. 제주 경관의 객실 1박 및 조식 이용 혜택도 있다.

2박 시에는 '비치 클럽 태닝존' 3시간 이용 혜택이 제공된다. 3박 시에는 호텔 투숙객에게는 미니바 무료 이용, 리조트 투숙객에게는 하와이안 칵테일 2잔을 제공한다.

패키지 가격은 56만원부터다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr