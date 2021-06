경기도 공공기관 '사회적 경제기업 공공구매 활성화' 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도일자리재단 등 경기도 산하 26개 공공기관이 사회적 경제기업의 공공구매 활성화를 추진한다.

이 사업은 이재명 경기도지사의 공약 사업이다. 이 지사는 공공구매 확대를 통한 사회적 경제 활성화로 지역사회 문제를 해결하고 일자리를 창출하겠다고 밝혔다.

경기도는 11일 수원 광교테크노밸리 내 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 사회적 경제 기업의 공공구매 비율 달성을 위한 '공공구매 활성화 선언식'을 개최한다고 10일 밝혔다.

26개 공공기관은 이날 선언식에서 연도별 사회적경제 공공구매 목표액과 실적을 공표하고 구매 비율 준수에 대한 약정을 체결한다.

사회적 경제 우선구매 확대를 위한 인식제고를 위해 마련된 이날 행사는 온라인(유튜브)을 통해 생중계 된다.

전국 최초로 추진되는 이번 선언식은 연간 사회적 경제 기업 제품 우선구매 확대와 공공구매 비율 준수 공동이행을 위해 마련됐다.

사회적 가치를 실현하는 사회적 경제 기업의 물품 구매에서 나아가 용역까지 우선 이용을 독려하는 취지다.

한편 도내 공공기관의 사회적 공공구매액은 2017년 2000억원을 밑돌았으나, 이재명 지사 취임 후 지난해 3500억원 이상으로 확대됐다. 당초 2022년까지 2017년 대비 2배 이상인 4000억원을 목표액으로 설정했으나, 올해 이를 조기 달성할 것으로 예상된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr