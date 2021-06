창원시, '내가 만들어 가는 창원 일상 여행' 유튜브 영상 공모

7월 1일부터 10월 29일까지 … 전국민 대상 창원일상 여행 영상 접수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 일상 여행 콘텐츠 발굴과 활성화를 위해 창원 일상 여행 유튜브 영상을 공모한다고 9일 밝혔다.

공모 주제는 '내가 만들어 가는 창원 일상 여행'이다.

볼거리, 먹거리 등 창원 관광 관련 콘텐츠를 개인의 소소한 일상과 연계해 소개하는 영상이다.

이번 공모는 거주 지역과 상관없이 전 국민 누구나 참여할 수 있다.

창원 일상 여행 영상을 기획하고 촬영해 개인 유튜브에 해시태그(#창원 일상 여행, #창원 관광)를 포함해 게시하면 된다.

신청은 창원시청 또는 창원 관광 홈페이지 게시글에 첨부된 참가 신청서를 작성해 담당자 이메일이나 우편으로 제출하면 된다.

시는 온라인 시민 선호도 평가와 함께 기획력, 영상미, 창의성을 기준으로 시상작을 선정한다.

대상 1작품, 최우수상 1작품, 우수상 1작품, 장려상 3작품 등 총 6개 작품을 선정해 600만원의 상금을 지급한다.

시는 공모 영상을 바탕으로 향후 창원 관광 홍보·마케팅에 활용할 계획이다.

