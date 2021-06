무안군 몽탄면 지역사회보장협의체, 고령농가 일손 돕기 구슬땀

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 몽탄면 지역사회보장협의체(공동위원장 최인배, 장용우)는 지난 7일 일손이 부족한 고령 농가를 방문해 양파 수확을 일손 돕기 봉사활동을 했다고 9일 밝혔다.

이날 지사협 위원들과 부녀회원 등 20여 명은 몽탄면 구산리 농가를 방문해 무더운 날씨 속에서도 마스크 착용, 열 체크, 손 소독 등 방역 수칙을 준수하며 800여 평 면적의 양파 수확 작업을 마쳤다.

농가주 이모 씨는 “양파 수확 일손 구하기에 어려움이 많았는데 봉사자들께서 자기 일처럼 열심히 도와주셔서 작업이 수월하게 끝났다”며 감사의 인사를 전했다.

장용우 민간위원장은 “농촌 고령화와 인력난이 심각한 상황이지만 주민들이 서로 도와가며 어려움을 함께 극복할 수 있다고 생각한다”며 “앞으로도 어려움을 겪고 있는 가정에 방문해 지속해서 봉사활동을 펼치겠다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr