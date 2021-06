“갤럭시Z폴드3, 크림색도 나온다…4가지 색상”

[아시아경제 조슬기나 기자] 하반기 기대작인 삼성전자의 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시Z폴드3'가 기존에 유출된 블랙, 그린, 실버 색상 외에 크림색 옵션도 포함돼 출시될 것이란 보도가 나왔다.

8일(현지시간) IT전문매체 폰아레나는 디스플레이 분석가 로스 영을 인용해 이 같이 보도했다.

이날 로스 영은 자신의 트위터에 "폴드3는 블랙, 크림, 그린, 실버 색상"이라며 "이전에 언급한 베이지색이 크림"이라고 밝혔다. 지난 5월 로스 영은 갤럭시Z폴드3가 7월 중 생산을 시작할 것이라며 베이지, 블랙, 그린, 실버 등 4가지 색상을 언급했었다.

전작인 갤럭시Z폴드2가 톰브라운, 애스턴마틴 에디션을 제외하고 미스틱 브론즈, 미스틱 블랙 등 2가지 색상으로만 출시됐던 것에 비해 한층 컬러풀해진 것이다.

폰아레나는 앞서 유출된 이미지를 언급하며 "Z폴드2의 미스틱 테마가 삭제되고, 단말기는 더 단순한 형태가 될 것"이라고 전했다.

갤럭시Z폴드3의 전체 디자인은 카메라 배열 등을 제외하면 전작과 거의 동일하게 유지된다. 메인 디스플레이의 경우 핀홀 방식이 아닌 언더 디스플레이 카메라를 채택해 더 깔끔한 디자인이 될 것으로 예상된다고 폰아레나는 덧붙였다.

그간 유출된 추정 스펙을 종합하면 6.2인치 커버 디스플레이, 7.5인치 폴더블 슈퍼 아몰레드 디스플레이가 각각 외내부에 적용된다. AP는 퀄컴 스냅드래곤888, 배터리 용량은 43800mAh, 120Hz 주사율 등이 지원될 것으로 알려졌다. 또한 갤럭시Z폴드3는 S펜도 지원한다.

이날 로스 영의 트윗은 IT팁스터 아이스유니버스가 갤럭시Z폴드3와 같은 시기 공개될 또 다른 폴더블폰 갤럭시Z플립3의 색상을 공개한 데 따른 답변이기도 하다. 아이스유니버스에 따르면 갤럭시Z플립3 역시 라이트 바이올렛, 그린, 베이지, 블랙 등 4가지 이상의 색상으로 출시된다. 이처럼 삼성전자가 신형 Z폴드·Z플립의 색상을 다양화하는 것은 폴더블 폰에 그만큼 큰 베팅을 하고 있음을 뜻한다는 평가다.

갤러시 Z폴드3·Z플립3는 8월 갤럭시 언팩을 통해 공개될 것으로 예상되고 있다. 삼성전자가 올해 폴더블폰 대중화를 선언한 만큼 출고가는 전작보다 낮아질 전망이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr