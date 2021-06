거제시, 18일까지 청년 미디어 아카데미 캠프 수강생 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 ‘2021년 거제 청년 미디어 아카데미 캠프’를 개설하고 18일까지 수강생을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 전문 크리에이터 양성기관인 스마트크리에이터가 운영업체로 선정됐으며, 모집 대상은 만19 ~ 39세 거제 청년 40명(4기수, 기수별 10명)으로 23일부터 10월까지 총 40시간의 교육프로그램을 진행한다.

미디어 공통과정, 미디어 커머스, 심화 과정, 전문가 1:1 컨설팅으로 맞춤형 수업을 하며, 필요시 비대면 상시 멘토링을 제공해 실용적인 수업을 진행할 예정이다.

수강생들은 1:1 컨설팅을 통해 유튜브 소재 발굴, 전문 영상편집, 운영 비결을 배워 개인별 채널 생성과 과제를 수행하게 된다.

또한 심화 과정을 수강하면 단순 수료증이 아닌 민간 미디어 크리에이터 1급 자격증을 취득할 수 있다.

더욱 자세한 사항은 포스터 내 QR코드, 시청 홈페이지 공지사항, 청년이룸센터를 통해 확인할 수 있다.

거제시 청년정책팀 관계자는 “청년 1인 미디어 크리에이터 도약에 첫발을 잘 내디뎌 유용한 문화 콘텐츠를 개발하길 바란다”고 말했다.

