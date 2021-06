SPC그룹, 9일 쉐이크쉑 코엑스점 개점

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹은 9일 쉐이크쉑 코엑스점을 개점한다.

쉐이크쉑의 국내 16번째 매장인 코엑스점은 서울 삼성동 코엑스몰 1층에 총 117석의 규모로 자리잡았다.

쉐이크쉑은 코엑스점의 인테리어는 황금 색상과 조명을 활용해 뉴욕의 브로드웨이를 연상시키는 현대적이고 고급스러운 분위기를 연출했다. 코엑스점에서는 전용 픽업존인 ‘쉑 트랙’이 설치돼 손쉽게 배달과 포장 수령이 가능하도록 한 것이 특징이다.

쉐이크쉑 코엑스점은 쉑버거와 쉑 스택, 스모크쉑 등 기존의 대표 메뉴 외에도 바닐라 커스터드에 색감이 화려한 머랭 쿠키와 블루베리 잼, 레몬 커드가 어우러진 디저트 ‘오버 더 레인보우’를 시그니처 메뉴로 선보인다.

쉐이크쉑은 코엑스점 개점을 기념해 다양한 즐길 거리도 준비했다. 먼저, 쉐이크쉑 코엑스 매장 주변을 뉴욕 브로드웨이를 테마로 한 포토존을 설치하고, 여러 영화 장면과 함께 하는 쉐이크쉑 아트워크를 활용한 코엑스점의 엽서 굿즈 속에 ‘시크릿 티켓’ 총 30장을 넣어 영화 관람 쿠폰과 쉑버거 등 시그니처 메뉴 혜택을 받을 수 있는 깜짝 이벤트도 준비했다.

또 쉐이크쉑은 코엑스점 첫 방문 고객에게 쉑블록, 콜라보 티셔츠, 필름카메라, 양말 등으로 구성된 ‘쉐이크쉑 스페셜 키트’를 제공한다. 이외에도 개점 첫날부터 5일간 매일 선착순 100명의 고객에게 쉐이크쉑 마스크 스트랩과 선글라스로 구성된 ‘오픈 기프트 팩’을 증정한다.

아울러 코엑스몰에서만 즐길 수 있는 증강현실(AR) 게임인 ‘캐치 더 쉑’도 선보인다. 게임 임무를 완수하면 시그니처 포테이토 번에 체다치즈와 베이컨이 들어간 코엑스점만의 시크릿 메뉴 ‘그릴드 치즈위드 베이컨’을 1000원에 즐길 수 있고, 파운틴 소다 쿠폰도 받을 수 있다. '캐치더쉑'은 해피포인트에서 새롭게 선보인 ‘해피리얼’앱을 구글 플레이스토어나 앱스토어에서 다운로드 후 이용 가능하다.

