속보[아시아경제 최석진 기자] 법무부가 4일 단행한 검사장급 이상 검찰 고위 간부 인사에서 한동훈 검사장이 사법연수원 부원장에 보임됐다.

한 검사장은 지난해 부산고검 차장검사에서 법무연수원 연구위원으로 전보됐다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr