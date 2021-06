인천항, IoT·AI·AR 활용해 스마트항만 거듭난다

연안여객터미널에 유해물질 제거 '스마트 에어샤워기' 설치

부잔교 재난사고 신속 대응 '스마트 안전관리시스템' 구축

AR ·드론·빅데이터 융합해 항만 대기질 관리

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천항이 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 4차 산업 신기술을 통해 스마트 항만으로 거듭나고 있다.

인천항만공사는 부잔교, 연안여객터미널 등 항만시설 곳곳에 4차 산업 신기술을 적용해 다각적으로 활용하고 있다고 4일 밝혔다.

공사는 지난 4월 인천항 연안여객터미널에 IoT 센서를 통해 미세먼지 및 유해물질을 차단·제거하는 '스마트 에어샤워' 1기를 국내 항만 최초로 도입했다.

스마트 에어샤워기는 공항 보안 검색대와 유사한 게이트 형태로, IoT 센서로 사람의 움직임을 감지하고 공기를 분사해 신체와 옷에 붙은 미세먼지를 털어준다.

또 기기 측면의 친환경 LED 살균기와 천연 피톤치드 겔을 통해 공기를 살균·탈취하고 바이러스를 차단할 뿐 아니라, IoT 기술을 활용해 24시간 실내 공기질을 분석하고 문제점과 개선방안을 알려준다.

이와 함께 공사는 연안여객터미널 부잔교시설을 철저히 관리하고 재난사고에 신속히 대응하기 위해 IoT 센서와 AI 영상분석기술 등을 접목한 '스마트 안전관리시스템'을 시범 구축·운영 중이다.

이 시스템은 CCTV로 인체·물체의 위치정보를 감지한 후 AI 영상분석 정보를 통합관리실로 전송, 부잔교 시설에 대해 실시간 모니터링 할 수 있다.

특히 이용자 낙상 및 해상추락, 선박화재 등 재난사고 발생 시 10초 이내에 자동 감지와 경보 알림이 이뤄져 안전사고 골든타임 확보가 가능해졌다.

공사는 내년에 디지털 트윈(현실 세계의 기계나 장비, 사물 등을 컴퓨터 속 가상 세계에 구현) 등 신기술을 더해 스마트 안전관리시스템을 고도화한 후 인천항 전역 총 26개 부잔교 시설에 단계적으로 적용할 예정이다.

가상증강현실과 드론, 빅데이터를 융합해 항만 대기질 관리에서도 스마트화를 이어가고 있다.

공사는 정부 예산 약 8억원을 지원받아 2019년 8월부터 올해 3월까지 ㈜에코시안 주관으로 ㈜DKI테크놀로지, ㈜스마티와 '통합대기환경관리 기반 스마트항만 사업모델 실증·기획'에 대한 공동 연구를 진행했다. 실증을 위한 항만 대기질 측정은 하역방식이 다양하고 주거지 인근에 위치한 인천 내항에서 IoT 및 드론을 통해 이뤄졌다.

내항 육상 구역 6곳에 스마트 대기질 IoT를 설치해 대기오염 배출원에서 최대한 가까운 곳에서 측정될 수 있도록 했으며, 드론을 이용한 해상구역 측정 및 포집을 병행해 실시간 대기질 정보 수집이 가능한 체계를 구축했다.

이를 통해 측정된 빅데이터 기반의 대기질 정보가 증강현실(AR) 기술을 활용한 플랫폼으로 개발됐으며, 항만근로자에게 편리하게 제공할 수 있도록 실증까지 마쳤다.

인천항만공사 관계자는 "IoT·AI·AR·드론 등 4차 산업 신기술을 활용해 보다 안전하고 청정한 인천항을 조성할 뿐만 아니라, 다양한 비즈니스 모델도 만들어 내고 있다"며 "앞으로도 항만시설에 대한 4차 산업기술 접목을 확대해 스마트 항만 조성에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr