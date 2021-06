[아시아경제 이민우 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 90 등락률 +1.01% 거래량 5,436,327 전일가 8,920 2021.06.04 10:41 장중(20분지연) 관련기사 HMM 후속주, 나왔습니다!NI스틸, 77억 규모 성남 물류센터 신축공사 현대 정의선의 빅 승부수! 최대 수혜株! close 은 어반웰스로부터 3272억원 규모의 '구미 거의1지구 공동주택 신축사업' 공사를 수주했다고 4일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 4.02%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr